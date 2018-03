170.000 Besucher, darunter 109.000 Fachbesucher, rund 10.000 ausstellende Unternehmen aus 186 Ländern und Regionen sowie der weltgrößte Kongress der Reisebranche machen die ITB Berlin zum weltweiten Markt- und Meinungsführer der globalen Reisewirtschaft. Bei diesem zentralen Branchentreff darf natürlich auch das Urlaubsland Burgenland nicht fehlen.

Burgenlands Touristiker - darunter die Neusiedler See Tourismus GmbH, Oper im Steinbruch und Seefestspiele Mörbisch - nutzen dieses internationale Forum, um sich mit Branchenpartnern auszutauschen und stellen die Bandbreite der touristischen Highlights erfolgreich ins Rampenlicht.

„Mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro ist der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftsbereiche im Burgenland geworden. Deutschland ist mit einem Anteil von rund 61 Prozent an den Auslandsübernachtungen nach wie vor mit Abstand der stärkste und wichtigste Auslandsmarkt für das Burgenland. Dass sich das Burgenland hier auf der Leitmesse der weltweiten Reiseindustrie präsentiert und heuer branchenexklusiver Weinlieferant für den Österreich-Stand auf der ITB ist, erfüllt mich mit Stolz“, erklärt Landeshauptmann Hans Niessl, der sich von den enormen Dimensionen der Messe beeindruckt zeigt.

Auch Tourismuslandesrat MMag. Alexander Petschnig ist von der Berliner Messe begeistert: „Für ein Urlaubsland ist die jährliche ITB gewissermaßen ein Pflichttermin. Sie ist für uns einerseits eine perfekte Plattform um Netzwerke zu pflegen, Geschäfte anzubahnen und in kürzester Zeit die wichtigsten Entscheidungsträger an einem Ort zu treffen. Andererseits präsentieren wir hier an den Privatbesuchertagen unsere touristischen Angebote und machen potentiellen Urlaubsgästen das Burgenland als Reiseziel schmackhaft.“

Prominenter Standbesuch

Über prominenten Besuch freute sich der Burgenland-Stand am Eröffnungstag: Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, und Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, informierten sich über touristische Entwicklungen und aktuelle Pläne im Burgenland.

Auch Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton macht Stimmung für Urlaub im Burgenland: „Der deutsche Gast kommt gerne ins Burgenland. Er schätzt die einzigartige Landschaft und das milde Klima, die Gastfreundschaft, das exzellente Wein- und Kulinarikangebot sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deshalb wollen wir auch heuer am deutschen Markt verstärkt für das heimische Angebot Werbung machen und neue Gäste gewinnen.“

ITB Berlin – weltweit wichtigste Tourismusmesse

Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt und ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin nur für Fachbesucher geöffnet. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche.