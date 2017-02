Die Zwischenbilanz zeigt: Es wird sehr eng! Noch liegen mehrere Projekte Kopf an Kopf. Es wird spannend, wer sich den Preis holen wird.

Zur Auswahl stehen elf tolle Ideen. Und die Brandbreite ist groß: Von der mobilen Studenten-Wohnung über eine Autismus-Box und eine App für Sportinteressierte bis hin zum Wedding-Ratgeber und vieles mehr. Sieh sie dir an und verteile deine Punkte: Hier geht's zu allen eingereichten Projekten.

Dem Sieger des Publikumsvotings winkt als Starthilfe fürs Unternehmen ein tolles Firmen- bzw. Ideenportrait in der BVZ. Der Preis wird im Rahmen des Abschlussevents am 2. März an der FH Burgenland übergeben.

www.bvz.at/startup

www.startup-burgenland.at