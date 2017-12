Im Bezirk Jennersdorf werden mit Anfang Februar die Bankstellen in den Gemeinden Deutsch Kaltenbrunn, Mogersdorf und Minihof Liebau geschlossen. Im März folgen im Bezirk Güssing die Bankstellen der Ortschaften Gaas, Gerersdorf, Tobaj, Güttenbach, Ollersdorf und Litzelsdorf. Im Bezirk Jennersdorf bleiben danach noch vier Filialen, im Bezirk Güssing bleiben elf.

Es werde keine Kündigungen geben, hieß es von Raiffeisen. Die betroffenen Mitarbeiter würden in nahegelegene Bankstellen wechseln. Die Konzentration der Beratung in größeren, leistungsfähigen Bankenstellen, verbunden mit der offensiven Nutzung der Möglichkeiten der Selbstbedienung werde auch künftig sicherstellen, dass man aufgrund hoher Kundenzufriedenheit in den Bezirken führend bleiben werde, teilte die Landesbank mit.

Bereits im November war bekanntgeworden, dass im Bezirk Oberwart sechs Raiffeisen-Bankstellen geschlossen werden sollen. Die Schließung erfolge dieser Tage, hieß es von Raiffeisen. Kündigungen gebe es keine. Weiter Schließungen im Nord- und Mittelburgenland wurden für das kommende Jahr nicht ausgeschlossen. Aktuell gibt es 130 Raiffeisen-Bankstellen im Burgenland, die Mitbewerber zusammen 80.