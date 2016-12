In der Vorwoche konnte in der Sonnentherme Lutzmannsburg der dreimillionste Nächtigungsgast im Burgenland begrüßt werden. „Seit dem Jahr 2010 kratzen wir im Burgenland an der Drei-Millionen-Nächtigungsmarke. 2016 haben wir es endlich geschafft, womit wir im Tourismus des Landes eine ganz besondere Erfolgsgeschichte schreiben. Das ist ein ganz großer gemeinsamer Erfolg – aller Tourismusbetriebe, aller Mitarbeiter und aller Tourismus-Verantwortlichen im Land“, so Landeshauptmann Hans Niessl.

Als Jubiläumsgäste wurde die Familie Stefan Bellinger, Stefanie Pauer und ihre drei Kinder - Günter, Marco und Hannes aus Kössen in Tirol begrüßt. „Die Gesamtentwicklung im Jahr 2016 ist beeindruckend. Ich bin stolz, dass wir die Drei-Millionen-Schallmauer bei den Nächtigungen durchbrochen haben. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass das touristische Angebot im Burgenland stimmt und die Anstrengungen der Verantwortlichen saisonverlängernde Maßnahmen zu setzen, greifen“, so Tourismuslandesrat Alexander Petschnig.