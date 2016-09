Bereits zum fünften Mal stehen heuer beim Kulinarikfestival Gans Burgenland das schnatternde Federvieh, traditionelles Brauchtum und die Freude am Genießen im Mittelpunkt von mehr als drei Dutzend Angeboten und Veranstaltungen im ganzen Land.

Ob Federnschleiß-Workshop, Martini-Veranstaltung oder Gansl-Galamenü, von Anfang Oktober bis in den Dezember hinein steht das gesamte Burgenland im Zeichen der Gans.

Sechs Festivals für Genießer

Mit dem „Gans Burgenland Genuss Festival“ wird Rust auch heuer wieder von 14. bis 16. Oktober zur Genuss-Metropole des Burgenlandes. Hier findet sich die gesamte kulinarische Vielfalt des Burgenlandes wieder. Neben der Kulinarik stehen weiters die Kultur und die Tradition im Mittelpunkt, dazu gibt es ein tolles Bühnenprogramm.

In Oggau (15.-16.10.) kann man Wein & Kulinarik in der Natur genießen. Am Radweg zwischen Oggau und Rust warten kulinarische Schmankerl und edle Weine auf die Besucher. Beim „Schmatz in Tatz“-Genussfest in Bad Tatzmannsdorf (01.-02.10.) bieten Produzenten am Markt ihre Delikatessen zur Verkostung und zum Kauf an. Höhepunkt: ein superbes Degustationsmenü an der festlich gedeckten „Bad Tatzmannsdorfer Tafel“ mit Weinbegleitung.

Regionale Schmankerl, edle Produkte und gute Unterhaltung bietet das VILA VITA Pannonia in Pamhagen am 9. Oktober im zauberhaften Ambiente der 200 Hektar großen Naturkulisse am Rande des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel. Der Martinikirtag und die Martinsnacht-Gala sind nur zwei der Highlights in Markt St. Martin (7.-11.11.), die der Ort im Mittelburgenland zu Martini anbietet.

Anlässlich „1.700 Jahre Hl. Martin“ begeht St. Martin an der Raab ein großes Fest (10.-13.11.) zu Ehren seines Kirchenpatrons.

Bedeutung der Herbstsaison und Saisonverlängerung

Dass die Herbstsaison für das touristische Burgenland immer wichtiger wird, davon ist Landeshauptmann Hans Niessl überzeugt: „Rund 660.000 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland konnte das Burgenland im vergangenen Jahr in den Monaten September bis November verzeichnen. Das bedeutet 22,5%, also fast ein Viertel der jährlichen Übernachtungen, fallen auf die Herbstmonate. Besonders die treuen Österreicher haben mittlerweile das Burgenland als DIE Genussdestination erkannt.“

Gans Burgenland soll die die gesamte Region beleben und die Saison bis in den Dezember hinein verlängern. „Dem Burgenland ist es in den vergangenen fünf Jahren ausgezeichnet gelungen, die Kulinarik in den Fokus zu rücken und entsprechend auch touristisch anzubieten. Mit Gans Burgenland werden Gäste vor allem aus dem Nahbereich Wien, Niederösterreich und der Steiermark in einer touristisch eher ruhigen Zeit ins Land geholt“, hob Tourismuslandesrat Tourismus MMag. Alexander Petschnig in seinem Statement hervor.

Im Herbst ist Gans Burgenland im Gänsefieber

Gans Burgenland steht für Tradition, Kultur und burgenländische Lebensart. Burgenland Tourismus Geschäftsführer Mario Baier fasst zusammen: „Mit Gans Burgenland haben wir ein Genussfestival geschaffen, bei dem die Gans im Mittelpunkt eines Angebotsnetzwerkes von Gastronomen, Winzern und Genussproduzenten, Beherbergern und Veranstaltern steht.“

Zur Bewerbung des Veranstaltungsreigens wurde heuer ein Gans Burgenland Falstaff Spezial produziert. „Diese Sonderausgabe bietet zahlreiche Geheimtipps, einen umfassenden Überblick über die sechs Genussfestivals, spannende Geschichten zum Thema Gans, tolle Gansl-Rezepte von Burgenlands Spitzenköchen und konkrete Top-Angebote für den Herbsturlaub“, so Baier weiter.

Information

Alle Informationen zu Gans Burgenland findet man auch auf gans.burgenland.info