Die Generalversammlung der NTG bestellte den Wirtschafts-, Kultur- und Kommunikationswissenschafter und erfahrenen Praktiker heute einstimmig zum neuen Geschäftsführer.

Er übernimmt diese Position nahtlos von Michaela Puser, die gesundheitsbedingt ihre Arbeitszeit halbiert.

Stefan Schindler aus Schützen am Gebirge ist rund um den Neusiedler See kein Unbekannter. Zehn Jahre lang führte er die Geschicke der Haydnfestspiele an vorderster Front mit.

Zusätzliche qualitative Indikatoren

Dabei schlägt er vor allem wirtschaftlichen Kennzahlen, den Umsätzen, der Auslastung und der Wertschöpfung, eine Bresche und erklärt als Wirtschaftswissenschafter die reine Nächtigungsstatistik mit "Köpfe und Nächtigung zählen" für zu kurz greifend als Zieldimension.

Ausdrücklich betont er auch die Relevanz zusätzlicher qualitativer Indikatoren. Entsprechend will er die eigentlichen touristischen Anbieter wie Vermieter und Hoteliers noch mehr in den Fokus rücken und mit ins Boot holen.

Ganzjahrestourismus als Ziel

"Ganzjahrestourismus muss unser Ziel sein", unterstreicht Schindler. "Der Tourismus am Neusiedler See muss nachhaltig und im Einklang mit der Natur und den Menschen unserer Region passieren. Nur so können wir auch einzigartig und authentisch bleiben. So, wie uns die Menschen eben kennen und schätzen".

Bewährtes bewahren, aber den Markt intensiv beobachten und auf Trends reagieren, wie es Stefan Schindler ausdrückt: "Zukünftig werden wir verstärkt in neuen Segmentkategorien arbeiten. Wir wissen, dass gerade Besucher mit hohem Wertschöpfungspotential - und selbst Special-Interest-Gruppen abseits ihrer Hauptleidenschaft - unsere Region in verschiedenen qualitativen Facetten entdecken wollen. Tunnelblick und Denken in verstaubten Klischees gehören der Vergangenheit an."