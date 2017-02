Sie sind mit der Planung eines größeren Projektes betraut und haben dafür ein motiviertes Team zur Seite gestellt bekommen? Gratulation – denn nichts ist schöner, als gemeinsam Großes zu schaffen! Damit die gesamte Projektplanung auch von Anfang an problemlos funktioniert, haben wir Ihnen hier einige nützliche Tipps zusammengetragen.

Zeitplan erstellen – „von hinten nach vorne“ planen

Am Anfang eines jeden Projekts steht ein gut durchdachter Zeitplan. Halten Sie fest, welche Arbeitsschritte für die Umsetzung des Projekts getätigt werden müssen, wie viel Zeit für die jeweilige Aufgabe benötigt wird und in welcher zeitlichen Abfolge diese erledigt werden müssen. Ein guter Tipp hierfür ist, die Planung von hinten nach vorne durchzugehen, also an dem Tag des Projektabschlusses zu beginnen und sich dann Schritt für Schritt zum Projektbeginn vorzuarbeiten.

Dadurch können eventuelle Fehler in der Planung frühzeitig erkannt und noch fehlende Schritte miteinbezogen werden. Eine große Hilfe bietet hierbei außerdem Projektplanungssoftware, die speziell für die Unterstützung von Projekt- und Ressourcenplanung konzipiert ist. Abschließend überlegen Sie, welches Teammitglied welche Aufgabe übernehmen soll, und bereiten alles vor, um Ihr Team bei einem einführenden Treffen optimal informieren zu können.

Teamsitzungen und interne Kommunikation

Markieren Sie den offiziellen Beginn eines Projekts, indem Sie ein einführendes Auftakttreffen veranstalten. Dies wirkt als klares Startsignal für das Team und dient außerdem dazu, den Zeitplan und die Arbeitszuteilung persönlich mit den Mitarbeitern durchzusprechen und abzusegnen. Außerdem können die gemeinsame Vorgehensweise besprochen und Regeln bezüglich Arbeitsweise und Kommunikation festgelegt werden. Veranstalten Sie in Folge darauf regelmäßig Teamsitzungen, in denen Sie den aktuellen Stand des Projektes gemeinsam mit allen Beteiligten besprechen, die Einhaltung des Zeitplans kontrollieren und überprüfen, ob ein Eingreifen bei eventuellen Verzögerungen notwendig ist. Hier finden Sie Tipps zur effizienten Gestaltung von Teamsitzungen.

Was die interne Kommunikation betrifft ist es außerdem ratsam, allen Beteiligten mittels Ressourcenplanungssoftware einen ständigen Überblick über alle Vorgänge zu ermöglichen. Verwenden Sie am besten eine Software mit iCalendar-Funktion und dazugehöriger Mobile-App – so können sich Ihre Mitarbeiter immer und überall über den Fortschritt des Projektes informieren sowie selbst Fortschrittsberichte einreichen und ihre aufgewendeten Stunden eintragen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann bestimmen Sie zusätzlich ein Teammitglied, das die Rolle der Kommunikationsschnittstelle übernimmt – die ausgewählte Person ist dafür zuständig, Projektablauf sowie Zeitmanagement zu überwachen und sollte von jedem Teammitglied laufend über den jeweiligen Stand der Dinge informiert werden.

Was Sie bei der Umsetzung Ihres Projektes auf keinen Fall vergessen sollten: Halten Sie auch Ihren Auftraggeber sowie Partner und Sponsoren ständig über den aktuellen Stand des Projekts und eventuelle Änderungen auf dem Laufenden! Geben Sie ihnen am besten über Ihre Projektplanungssoftware Zugriff auf Ihre Ressourcenplanung und informieren Sie sie zusätzlich in regelmäßigen Abständen persönlich über den Fortschritt des Projekts.

Behalten Sie den Überblick mit Checklisten

Eine altbewährte Methode, um bei komplexen Projekten den Überblick zu bewahren, ist das Erstellen von To-Do-Listen. Diese helfen bei der Strukturierung von Projekten, dienen der Vermeidung von Fehlern und tragen dazu bei, ein Projekt übersichtlich zu gestalten. Mit gut ausgearbeiteten Checklisten können Sie außerdem bei standardisierten Aufgaben, die immer wieder zu erledigen sind, so einiges an Zeit sparen.

Wenn Sie diese Tipps beachten, dann steht der erfolgreichen Umsetzung Ihres Projekts nichts mehr im Weg – wir wünschen viel Erfolg dabei!