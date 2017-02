Nachdem die Schutzgemeinschaft für Nichtraucher bei einer Pressekonferenz Kritik an den Zigarettenautomaten übte, stellte in Deutschland die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz fest, dass Warnhinweise auf den Automaten fehlen würden, diese aber sichtbar sein müssten.

Was diese Entscheidung für Österreich bedeutet, ist noch fraglich. "Wir müssen uns das ansehen", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Gemeinsam mit dem Finanzministerium werde die Stellungnahme aus Berlin erörtert. In Deutschland etwa erarbeiten nun Arbeitsgruppen der Bundesländer unter der Leitung von Schleswig-Holstein, wie die Warnhinweise auf Zigarettenautomaten sichtbar zu machen sind, erklärte der Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Seit einem halben Jahr müssen laut der neuen EU-Tabakrichtlinie auf allen neu produzierten Packungen Warnhinweise und Schockbilder abgebildet sein. Auf den Automaten fehlen diese jedoch, der Konsument kann die Hinweise erst sehen, wenn er das Produkt bereits in Händen hält, kritisieren Nichtraucherschützer.

Dass das aber ein Aus für die Zigarettenautomaten bedeutet, glauben Experten nicht.

Tabaktrafikanten fordern Klarheit

„Von einem Aus für Zigarettenautomaten kann definitiv nicht gesprochen werden“, so der Obmann der Tabaktrafikanten, Hannes Dragschitz. „Unsere Position ist nach wie vor, dass es sich bei der Tabakprodukterichtlinie 2 (TPD2) um eine Produkt- und keine Präsentationsrichtlinie handelt, wie dies in einigen europäischen Ländern der Fall ist. Unter diesem Aspekt sind aus unserer Sicht keine Abänderungsmaßnahmen am Zigarettenautomaten erforderlich.“

Dragschitz fordert daher die Beibehaltung der Zigarettenautomaten. „Die Automaten sind für viele unserer Mitglieder ein zweites Standbein zur Absicherung ihrer Existenz. Seit Jahren sind wir das Aushängeschild für negative Veränderungen. Jetzt brauchen wir schnellstmöglich Klarheit für den Erhalt der Automaten. Wir stehen dazu laufend in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium.“

Im Burgenland werden von den 266 Trafikanten insgesamt 144 Tabakautomaten betrieben.

