Wirtschaftsbund Burgenland: Schneller folgt Laciny .

Der Landesvorstand des Wirtschaftsbund Burgenland hat in seiner gestrigen Sitzung Ulf Schneller, MBA, zum neuen Direktor bestellt. Schneller wird mit 1. April in den Wirtschaftsbund wechseln und am 1. Oktober die Nachfolge von Walter Laciny antreten, der sich dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.