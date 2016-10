Ein roter Teppich, ein Türsteher, der die Partygäste streng musterte, und ein DJ, der bei allen Gästen Jugenderinnerungen hervorrief.

„Heute sage ich ihm, dass ich ihn jeden Sonntag gehasst habe, weil er mir beim Kassettenaufnehmen reingeredet hat“, scherzt ein Gast bei der Adebar-Gala im Eisenstädter James Dean. Die Rede ist von Udo Huber, der „Mister Die Großen 10“. D

iesmal wurden keine 10, sondern die großen 35 in insgesamt zehn Kategorien vergeben. Dabei stellte sich heraus, wer guten Grund hatte, bis in die Morgenstunden zu tanzen. Die Agenturen seier.com, Rabold und Co., saintstephens, Gerlinde Schmid Communications und contemas wurden mehrmals beim Adebar ausgezeichnet.

Die Geehrten:

Logos & Corporate Design

seier.com

Kunden: Felsentherme Bad Gastein, Gartenbau Gall, Messe Oberwart

Rabold und CO., Kunden: Die Kanzlei/Philipp Kroboth, Tierhilfe Horsearound

contemas GmbH & Co KG, Kunden: Luv the shop, Bastei 10 Asset Management

St. Stephen´s GmbH

Kunde: Regionalmanagement Burgenland

Christoph Winkler / Obendrein Design

Kunde: MeetLuv – Foodtruck & Catering

Etiketten & Packungsdesign

Gerlinde Schmid Communications

Kunden: Leo Hillinger, Weingut Pratsch, Weingut Hermann Leeb

seier.com

Kunden: Dr. Eberhardt, Weingut Lorenz, Weingut Stubits Rainer

Rabold und CO. - Kunde: Peter Wagner

Webdesign

contemas GmbH & Co KG

Kunden: Seefestspiele Mörbisch, contemas

Rabold und CO., Kunde: Peter Wagner

seier.com, Kunde: Mole West

Logorhythmus, Kunde: Familypark

Multimedia

St. Stephen´s GmbH, Kunde: City Airport Train

eloops.at, Kunde: teco7

Folder & Flyer

Gerlinde Schmid Communications

Kunde: Segelschule Reiger

RAUCHpower Grafik

Kunde: Manuela & Jürgen Rauchbauer

Werbekampagnen

St. Stephen´s GmbH, Kunde: Orthomol

seier.com, Kunde: Ögussa

Broschüren & Bücher

Rabold und CO. / Eveline Rabold

Kunde: Offenes Haus Oberwart

seier.com, Kunde: Dr. Eberhardt

Plakate

ideas4you Werbeagentur GmbH

Kunde: Aktion Regen

seier.com, Kunde: Dr. Eberhardt

Anzeigen

ideas4you Werbeagentur GmbH

Kunde: Schubert Elektroanlagen GmbH

seier.com, Kunde: Ögussa

Messestände & POS & Werbearchitektur

Rabold und CO. / Eveline Rabold

Kunden: Kultur Service Burgenland, BHM Produktionsgesellschaft