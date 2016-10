Ein paar Vergleiche, wie sich die Zahlen in den vergangenen 70 Jahren verändert haben: Gab es zum Beispiel 1952 51.000 jährliche Kursteilnehmer, so sind es aktuell 346.241 Teilnehmer pro Jahr. Diese werden von rund 12.000 Trainern geschult und obendrein gibt es rund 31.000 Veranstaltungen pro Jahr. Jochen Bognar, Institutsleiter des WIFI Burgenland, erklärt: „Höherqualifizierung in der beruflichen Erwachsenenbildung sichert die Durchlässigkeit, neue Lernmethoden fördern Kompetenz für die Praxis.“

| BVZ

Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth geht ins Detail: „Wohlstand, hoher Lebensstandard und sozialer Zusammenhalt können nur dann erhalten und verfestigt werden, wenn es gelingt, das hohe Qualifikationsniveau weiter auszubauen. Weiterbildung trägt somit zur Sicherung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Einzelnen aber auch der Unternehmen bei. Nur so können wir den Wirtschaftsstandort erfolgreich in die Zukunft führen.“