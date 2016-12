Wolfgang Millendorfer

Zagiczek, der zuletzt als Geschäftsführer der Therme Lutzmannsburg tätig war, übernimmt mit Jänner 2017 die Geschäftsführung der WiBuG, die im Land vor allem für die Abwicklung der Förderungen zuständig ist. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) und Burgenland-Holding-Chef Hans Peter Rucker präsentierten den neuen Mann am Donnerstagnachmittag der Öffentlichkeit.

In einem externen Hearing hatte sich Zagiczek unter mehreren Bewerbern durchgesetzt. Er wird den bisherigen WiBuG-Chef Günter Perner, der ebenfalls im engeren Kreis der Bewerber war, am 2. Jänner an der Spitze ablösen.

Zagiczek hat sich durchgesetzt

Unter insgesamt 13 Bewerbern hatte sich Zagiczek in einem externen Hearing unter den besten fünf Teilnehmern durchgesetzt. Er wird den bisherigen WiBuG-Chef Günter Perner, der sich ebenfalls beworben hatte, am 2. Jänner an der Spitze ablösen. Für Perner werde es in der WiBuG neue Aufgaben geben, sagte Burgenland-Holding-Chef Rucker.

Harald Zagiczek ist bereits seit 2005 in der Wirtschaft Burgenland tätig und habe mit seiner Erfahrung gepunktet. „Ich kenne das Burgenland und die Akteure“, gab er einen ersten Ausblick: Er wolle den Servicegedanken der WiBuG noch weiter ausbauen. „Bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist“, wird Zagiczek Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg bleiben.