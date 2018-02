26 Kandidaten stellten sich in den letzten Tagen in der Wirtschaftskammer Burgenland der Prüfungskommission zur Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektrotechnik und haben diese erfolgreich absolviert.

26 Lehrlinge haben die Lehrabschlussprüfung im Bereich Elektrotechnik mit Schwerpunkten Anlagen- und Betriebstechnik sowie Elektro- und Gebäudetechnik positiv abgelegt.

Franz Reichart, Ausschussmitglied der Landesinnung Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker und Vorsitzender der Prüfungskommission, freute sich über den tollen Ausbildungserfolg burgenländischer Lehrlinge und Lehrbetriebe: „Die angehenden Facharbeiter waren auf ihre Lehrabschlussprüfung bestens vorbereitet. In einem Fachgespräch haben sie gezeigt, welche hervorragenden theoretischen Kenntnisse sie mitbringen. Auch bei der praktischen Arbeit haben sie restlos überzeugt. Die Lehrlinge haben gezeigt, was in ihnen steckt. Eine tolle Leistung! Ich hoffe, dass die Kandidaten der Branche erhalten bleiben.“

Im Burgenland gibt es 362 Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechnikbetriebe, sie bilden zurzeit 160 Lehrlinge aus.