Nach einem Jahr Pause veranstaltet der ORF Burgenland bereits zum fünften Mal „Die große Burgenland Tour“ und lädt alle Wanderfans ein, bei der großen Publikumswanderung von 26. Mai bis 1. Juni mit dabei zu sein.

„7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“

Mehr als 10.000 Wanderer begleiteten in vier Jahren bereits „Die große Burgenland Tour“ des ORF. Unter dem Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ warten auch heuer wieder ausgesuchte Wanderrouten auf das interessierte Publikum.

BVZ-Infos. Alles Details gibt es auch heuer im BVZ-Magazin. | Müllner

Dabei gilt es, die Schönheiten des Burgenlandes in all seinen Facetten hautnah zu erleben. Nicht nur das Wandern selbst steht im Vordergrund dieser Aktion, sondern auch das Kennenlernen des Landes und seiner sieben Bezirke. Landesdirektor Werner Herics: „Ich freue mich darauf, bei der Tour mit unserem Publikum ins direkte Gespräch zu kommen. Dies ist immer die beste Möglichkeit, um Land und Leute noch besser kennenzulernen und ich bin sicher, dass wir in dieser Woche wesentlich mehr als sieben Abenteuer erleben werden.“

BVZ ist mit dabei

Jeden Tag wird ein regionaler Guide mit der Gruppe mitwandern und auf Besonderheiten, Ereignisse und Sehenswürdigkeiten hinweisen. Die Strecken sind rund 20 Kilometer lang und je nach Etappe gemütlich bis anspruchsvoll. BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch: „Natürlich ist auch die BVZ wieder dabei und wird über die Wanderer täglich online auf www.bvz.at und ausführlich in der Printausgabe der BVZ berichten.“