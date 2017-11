Promis wie Uschi Zezelitsch, Forfelmaus (15 Uhr), Johannes Pinter von "The Voice of Germany" (16- 17 Uhr), Gary Howard (17- 17.30 Uhr), Die Mayerin (17.30 Uhr – 18 Uhr) und Toni Stricker, sowie Landeshauptmann Niessl (18 – 18.30 Uhr) stellen sich für den guten Zweck in die BVZ-Punschhütte und schenken den eigens dafür kreierten BVZ-Kräuterhexenpunsch für Licht ins Dunkel aus. Heuer werden folgende Projekte unterstützt: Kinderdorf Pöttsching und die betreute Wohngemeinschaft Jennersdorf. Zehn Prozent der Spenden gehen an den Soforthilfefond.