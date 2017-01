Beate Juris, Melanie Buzanich und Doris Pieler waren vergangenes Wochenende auf der Baumesse in Oberwart unterwegs. Mit im Gepäck waren die druckfrischen Bau ABCs mit zahlreichen nützlichen Infos rund um das Thema Häuslbauen, Finanzierung und Sanierung. Wer sich noch kostenlos ein Exemplar sichern will, schreibt einfach ein E-Mail mit Kennwort „Bau ABC“ an marketing@bvz.at.