13. Jänner: Ball der Stadtfeuerwehr Eisenstadt

im Kulturzentrum Eisenstadt. „Music Men“ kümmert sich um die musikalische Unterhaltung, das Team der Feuerwehr für Lacher bei der Mitternachtseinlage. Karten unter 02682/705 307

13. Jänner: 16. KUGA-Ball

in der KUGA Großwarasdorf. Der 16. KUGA-Ball verlässt ersmals die irdischen Sphären. Begleiten Sie die Crew der Kugapollo 18 in die extraterrestrische Welt der Kugalaxy. Karten: office@kuga.at oder 02614/7001

26. Jänner: 50. Bezirksfeuerwehrball

Im Feuerwehrhaus Oberpullendorf. Tischreservierungen per Mail unter bezirksfeuerwehrball.op@gmx.at

27. Jänner: 36. Ball der Wirtschaft

in der Wirtschaftskammer Eisenstadt. Mit einem musikalischen Willkommensgruß werden die Gäste ab 19.30 Uhr empfangen. Die feierliche Eröffnungspolonaise findet um 20.30 Uhr mit der Tanzschule Nora statt. Bei verschiedenen Bars wie Sektbar, Italo Bar oder in der Vinothek warten verschiedene Musikrichtungen mit „Francesco & Sternfeuer“, „Die Präsdidenten“, „Enjoy – Charly & ‚Sonja“, „Walter Kain“, „DJ Otto“ und „Guiseppe Palermo“. In der BVZ-Disco wartet ein ausgelassener Ballgenuss mit DJ Cosmic.

Für alle Nachtschwärmer wird ab 3.30 Uhr ein Frühstück angeboten. Karten: 02682/63115, office@wirtschaftsbund-bgld.at

27. Jänner: Bezirksbauernball Oberwart der Landjugend

im Kulturzentrum Oberschützen. Gewinnspiel am Ende des Artikels!

Die BVZ verlost Karten für den Bezirksbauernball. Einsendungen (Kennwort: Landjugend) bitte bis 17. Jänner an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder an gewinnspiel@bvz.at.

10. Feber: 80. Austria-Peisonia Ball

in der Wirtschaftskammer Eisenstadt, Beginn 20.30 Uhr. Quadrille, Damenspende, Tombola, Sektfrühstück – all das erwartet die Ballbesucher.