Nach einem fulminanten Auftakt 2016 und wunderschönen Neuauflagen im heurigen Sommer werden die NOVA JAZZ & BLUES NIGHT und das LOVELY DAYS FESTIVAL auch im kommenden Jahr wieder in Eisenstadt stattfinden. Und der Termin wurde bereits fixiert: Am 29. Juni 2018 werden im Schlosspark Esterházy dann wieder bluesige, jazzige und tags darauf, am 30. Juni natürlich rockige Klänge großer MusikerInnen und Bands allen akustischen Feinspitzen die (hoffentlich) warmen Sommerabende versüßen.

EARLY BIRD TICKETS für beide Festivals sind sofort unter:

www.musicticket.at

www.oeticket.com

tickets@panevent.at

02682 65065 erhältlich!

The Nova Jazz & Blues Night 2018:

Freitag, 29. Juni 2018

Schlosspark Esterhazy, Eisenstadt

www.schlossparkfestival.com

www.facebook.com/njbn.at

www.njbn.at

Lovely Days Festival 2018:

Samstag, 30. Juni 2018

Schlosspark Esterhazy, Eisenstadt

www.schlossparkfestival.com

www.facebook.com/LovelyDaysFestival