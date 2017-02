Auch 2017 erhalten junge und ambitionierte Musiker wieder die tolle Gelegenheit, ihre Kreativität und ihr Können bei öffentlichen Veranstaltungen unter Beweis zu stellen.

Das Landesjugendreferat und die BVZ bitten junge Amateurbands beim 22. burgenländischen Jugendbandwettbewerb „America is waiting“ vor den Vorhang.

Preise im Wert von 17.000 Euro gewinnen

Einmal mehr winken tolle Preise im Gesamtwert von 17.000 Euro – darunter zahlreiche zusätzliche Auftritte und Geldpreise von Platz eins bis drei sowie ein Bandportrait der Siegerband in der BVZ. Das große Finale des Bandwettbewerbs steigt übrigens am Freitag, den 30. Juni, in der Cselley Mühle in Oslip.

Die Anmeldung für „America is waiting“ ist noch bis einschließlich Sonntag, den 2. April möglich. Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen und zu den Preisen können Sie online unter www.ljr.at nachlesen.