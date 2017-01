Gefahren wird dabei ein Riesentorlauf im niederösterreichischen St. Corona am Wechsel. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Parkplatz Feldstraße, die Starter erhalten vergünstigte Liftkarten.

Im Skigebiet werden dann um 9 Uhr die Startnummern verteilt, von 10 bis 11 Uhr kann die Strecke besichtigt werden und ab 11 Uhr geht es dann beim Rennen zur Sache.

Gefahren wird dabei in acht Gruppen: Die „Bambinis“, zwei Kinder-, zwei Schüler-, zwei Jugendgruppen und die Erwachsenen matchen sich um die Titel Stadtskimeister und Stadtskimeisterin. Anmeldungen bis 22. Jänner an eisenstadt@oetk.at oder per Post an den ÖTK Eisenstadt.