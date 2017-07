Am Dienstag ging im Einkaufszentrum eo in Oberwart die Finalshow der Aktion „BVZ sucht das größte Talent“ über die Bühne.

Moderator Andy Marek sorgte wie gewohnt für tolle Stimmung unter den hunderten Zuschauern, die die 13 größten Talente des Burgenlands lautstark anfeuerten. Und die Finalteilnehmer dankten es dem Publikum mit tollen Auftritten: Angefangen von einer Diabolo-Show über eine Trick-Dog Vorführung und Hip Hop-Tanz bis zum Gesang reichte das Repertoire.

Am Ende setzte sich der Wallendorfer Lukas Hafner aus dem Bezirk Jennersdorf durch. Der 16-Jährige sang den Song „Just say you won´t let go“ von James Arthur und überzeugte damit sowohl die Jury als auch das Publikum. Letzteres stimmte eifrig für ihre Favoriten ab, mehr als 4.000 Anrufe wurden verzeichnet.

Der überglückliche Gewinner durfte dann aus den Händen von BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch 2.500 Euro in bar in Empfang nehmen, danach ging es zum Feiern mit der Familie – ein kleines Privatkonzert inklusive.

Alles über die Höhepunkte der Finalshow lest ihr in der nächsten Ausgabe eurer BVZ.