Mit „all you need is love!“ setzt der Erfolgs-Produzent Bernhard Kurz den Fab Four ein wahrhaftiges Denkmal und bringt eine musikalische Biographie auf die Bühne, die ihresgleichen sucht.

„Wir wollen mit der Show wieder etwas von der Atmosphäre aufleben lassen, mit der die Beatles die Massen damals in ihren Bann gezogen haben“, sagt Kurz. Für sein gelungenes Werk wurde er unter anderem in Las Vegas mit dem „Reel Award“ und dem „Artist Choice Award“ als „Best Producer“ ausgezeichnet.

Vom 30.3. bis 29.4.2017 geht „all you need is love! – Das Beatles-Musical“ auf große Jubiläumstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 16.04.2017 macht es in Wien Station.

