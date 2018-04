Gin erlebt derzeit einen unbeschreiblichen Hype. Höchste Zeit also für ein Gin Festival, um die „Hidden Champions“, die Branchengrößen und Fans zusammenzubringen. Am 4. und 5. Mai ist es mit dem Vienna Gin Festival soweit. Auch das Ambiente könnte nicht besser passen: Die Säulenhallen im Semperdepot bilden den perfekten Rahmen für die Getränke-Ikone. Besucher können an zahlreichen Verkostungen, Workshops und Masterclasses teilnehmen und in die Welt des Gins eintauchen.

Mehr als 100 verschiedene Gin-Erzeugnisse werden zum Verkosten angeboten. „Beim Vienna Gin Festival bleiben keine Fragen zum Thema Gin offen, da bin ich mir sicher“, verspricht Veranstalter Thomas Kenyeri. Produzenten wie die Kesselbrüder mit ihrem „Wien Gin“, die Steirerin Lisa Bauer mit „devin Gin“ oder die deutsche Dry-Gin-Marke „Monkey 47“ aus dem Schwarzwald werden vertreten sein.

Mit dabei ist auch Ernst Wallner aus Gols, der seinen „NEPTUN“ Gin zur Verkostung bringt, welcher in viel Handarbeit in der Dorfbrennerei Wallner hergestellt wird. „Das Ziel war es immer, einen Gin zu kreieren, welcher bereits beim ersten Schluck das Verlangen nach ‚Mehr‘ auslöst. Unser Gin besticht durch seine vorrangige Wacholdernote und durch ein dezentes, erfrischendes Zi trusaroma“, erklärt Gin-Produzent Ernst Wallner.