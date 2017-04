Das Back To The Roots XL am Ostersonntag ist seit Jahren DAS Highlight der Frühjahrs-Events. Natürlich gibt es auch heuer wieder zwei Floors.

Im Festsaal spielen die fantastische Kiss-Coverband Kiss Forever und Die Blunznfettn Taupfnnauckal.

Kiss-Coverband Kiss Forever | http://www.back2theroots.info/

Die Blunznfettn Taupfnnauckal | http://www.back2theroots.info/

Danach startet wieder eine Music-Video-Night.

Nick Wukovits hat sich ja neben dem Back To The Roots auch international einen Namen als After Show DJ beim Rock am Ring, Rock im Park, Nova Rock und Fequency Festival gemacht und wird dementsprechend musikalisch aus dem Vollen schöpfen.



Spektakuläre Projektionen

Die Visual-Artists von Syrup Visuals werden mittels sagenhaft-starkem 5000 ANSI-Lumen-Beamer Videos und Visuals auf die ganze Breite des Saals projizieren.

Das klassische Back To The Roots Programm in der Disco.

In der legendären Grotten-Disco findet das klassische Back To The Roots statt. Sie dürfen sich auf die besten Songs der 60er, 70er und 80er freuen