Vom 8. bis 10. Mai ist Rot-Gold beim 15. Burgenland Kultinarium mit all seinen Facetten am Hof in Wien vertreten.

Kulinarische Köstlichkeiten, musikalische Vielfalt und typische Bier- und Weinspezialitäten – dabei lässt sich das Burgenland gut erleben und erkosten. An die 30 Aussteller geben ihr Bestes, um unser Bundesland von seiner besten Seite zu zeigen.

Alle weiteren Infos finden Sie unter www.burgenland-kultinarium.at

Die Veranstalter Joe Furtner und Klaus Glavanics setzen von 18. bis 21. Mai aber noch einen drauf. Beim 8. Wiener Bierfest lautet das Motto „Österreichs Biere zu Gast in Wien“. „Österreich ist ein Bierland mit Tradition. Deshalb feiern Österreichs Brauer, mitten in der Wiener Innenstadt, ein großes Fest. Die österreichische Bierlandschaft präsentiert sich vielfältiger denn je und soll den Besuchern zeigen, was die Braukultur im neuen Jahr zu bieten hat“, so das Veranstalterduo. Daneben gibt es ein attraktives Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten aus ganz Österreich.

Wir verlosen beim 8. Wiener Bierfest für Samstagvormittag (20. Mai, 11 Uhr) einen „BVZ-Biertisch“ für sechs Personen. Dies beinhaltet einen reservierten Tisch inklusive Bierproben.