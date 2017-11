Gewinne Karten für die "The rats are back"-X-MAS-Show.

Man nannte sie liebevoll das „Rat Pack“: die Ikonen des Swing Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Norbert Oberhauser, Eric Papilaya und Volker Piesczek haben es sich gemeinsam mit Big-Bandleader Pepe Schütz zur Aufgabe gemacht, Swing im neuen Glanz auf Österreichs Bühnen zu präsentieren, mit Entertainment-Klassikern und einigen neu arrangierten Songs wie Falcos „Amadeus“ und „Vienna Calling“ und „Blame It On The Boogie“ von Jackson 5. In der X-MAS SHOW erweitern sie ihr beliebtes Programm um bekannte und beschwingte Weihnachtssongs.