Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern bietet das Chocolate Museum Vienna den Besucherinnen und Besuchern die in Österreich einzigartige Gelegenheit, Schokolade mit all ihren Sinnen zu begegnen und zu erleben! In der spannend aufbereiteten Auseinandersetzung mit Herkunft und Geschichte der Kakaopflanze und der Herstellung von Schokolade, ihrer kulturellen Bedeutung und Verbreitung in Europa fällt auf, dass es erstaunliche Bezüge zu Österreich, insbesondere zur Stadt Wien, gibt.

So wurde die Herzogin Anna von Österreich zwar in Spanien geboren, wuchs jedoch in Wien auf, bevor sie mit dem spanischen König verheiratet wurde. Die originale Federkrone des Aztekenherrschers Montezuma II. ist seit dem frühen 19. Jahrhundert im Kunsthistorischen Museum in Wien aufbewahrt. Menschen jeder Altersgruppe, Kindern, insbesondere Schulklassen, aber auch Familien bietet das Museum die einmalige Gelegenheit, auf unterhaltsame und spielerische Weise Schokolade sowohl kulinarisch als auch intellektuell zu erleben und in jeder Hinsicht bereichert nach Hause zu gehen.