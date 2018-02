Was als Sidekick bei der „Langen Nacht der Kolumnisten“ begann, gibt’s jetzt im XXL-Format auf den Kabarettbühnen Österreichs. „Du machst mich wahnsinnig“ war früher einmal ganz anders gemeint. Wie kann es sein, dass ein Ereignis zwei derart verschiedene Blickwinkel zulässt? Warum ist das Lachen mit- und übereinander die beste Paartherapie? Und wie ist das jetzt mit der Idee von den getrennten Geschirrspülern?

Zwischen Liebesglück und Leidensdruck. Willkommen in der Alltagsfalle.

Samstag, 03. März 2018 | 19:30 Uhr | Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Mehr zu den Künstlern:

Gabriele Kuhn wurde 1960 in Wien geboren, arbeitete u.a. als Werbetexterin und freie Journalistin. 1995 kam sie zum Kurier, wo sie bald stv. Chefin des Freizeit-Magazins wurde und seit 13 Jahren die Kolumne "Sex in der Freizeit" schreibt. Im Jahr 2011 übernahm sie die Leitung des RessortsLebensart im Kurier und ist dort für Bereiche wie Wissenschaft, Gesundheit, und Bildung verantwortlich.

Michael Hufnagl wurde 1970 in Wien geboren. Er war über 20 Jahre lang im Kurier und fing dort als Sportreporter an, wurde in Folge stv. Sportchef, Leiter des Ressorts Leben und Sonntags-Chef des Kurier. Im Jahr 2012 verließ er die Tageszeitung und arbeitet seither als freier Journalist, Vortragender