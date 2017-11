Die kroatische Musikgruppe „Gazde“ gibt seit 1993 den richtigen Ton in Pop, Folk & Rock an kombiniert mit einzigartigen Tamburica-Klängen. Die Band verzeichnete weltweite Erfolge mit über 2000 Konzerten und kann 10 produzierte Alben ihr Eigen nennen. Am 2. Dezember gastieren die Vollblutmusiker erstmals im Kulturzentrum, als Gastmusiker hat sich das Ensemble Kulturmanager Wolfgang Kuzmits geangelt.