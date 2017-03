„Limitless“, zu deutsch „ohne Grenzen“, bezeichnet das Motto des kommenden Showformates und steht auch für die grenzenlose Kreativität aller Beteiligten, die sich noch intensiver als zuvor dafür eingesetzt haben, die Zuseher mit atemberaubenden Showeinlagen zu begeistern.

Die Top-Athleten des M.O.D Teams zeigen neue Tricks, die bei den Zusehern pures Adrenalin freisetzen. Auf BMX, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Showmobiles setzen sie die Gesetze der Physik außer Kraft und lassen nichts unversucht, um ihre Fans jedes Jahr aufs Neue mit waghalsigen Tricks zum Staunen zu bringen. Über 80 Athleten und Künstler sehen dieses Event als Tradition an, die Mastes of Dirt Show hat so bereits Kultstatus erreicht.