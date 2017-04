Seine Fans erwartet dabei ein ganz spezielles Showdesign. Erstmals wird Garett auf einer extra für ihn designten Bühne mit Drehelementen 360 Grad vom Publikum umgeben sein.

Somit gibt es von jedem Platz aus die perfekte Sicht auf das Live-Programm. Der Weltstargeiger will dabei alles in den Schatten stellen, was bisher von ihm zu sehen war. Es werden Funken sprühen, es wird knallen, es geht durch die Decke.

Noch nie hat David Garett so viele eigene Songs präsentiert, noch nie so viele pulsierende House-Rhythmen eingesetzt und noch nie so viele verschiedene musikalischen Stile verbunden. Lust auf einen Besuch in der Stadthalle bekommen? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen Tickets für die Show am 23. April (Beginn ist um 19.30 Uhr).

Karten auch im BVZ-Ticketshop erhältlich.