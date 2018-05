Zur Teilnahme berechtigt sind Personen ab einem Alter von 18 Jahren, mit Wohnsitz in Österreich. Die Teilnahme ist bis 18. Mai 2018 möglich. Der/die GewinnerIn wird über Facebook verständigt. Sollte er/sie sich nicht im angegebenen Zeitraum zurückmelden, wird der Gewinn erneut nach dem Zufallsprinzip verlost.

Das Gewinnspiel wird vom NÖ Pressehaus Druck- und VerlagsgmbH durchgeführt und steht in keinerlei Beziehung zu Facebook.

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, nämlich Name, Adresse und Emailadresse an den Veranstalter des Wiener Bierfestes (Glavanics u. Furtner GnbR) weitergegeben werden und erkläre mich damit einverstanden, dass ich brieflich, telefonisch, per Email oder per SMS über weitere Aktionen des NÖ Pressehaus Druck- und VerlagsgmbH informiert werde. Diese Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.