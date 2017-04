Sacrifice (ab 20. April auf DVD und BluRay, je € 14,99)

Spannender Mystery-Thriller vor der düster-bedrohlichen Kulisse der Shetlandinseln, nach dem erfolgreichen Roman von Sharon Bolton (deutscher Titel "Todesopfer"). Mit Genre-Star Radha Mitchell (The Darkness, Silent Hill, Evidence) in der Hauptrolle.

Eine ermordete Mutter ... ein vermisstes Baby ... ein altes Ritual.

Gerade erst ist Ärztin Tora Hamilton (Radha Mitchell) mit ihrem Mann Duncan (Rupert Graves) auf die entlegenen Shetlandinseln gezogen, als sie im Garten ihres Grundstücks eine grausame Entdeckung macht: Sie ist fassungslos, als sie tief im Torfboden die Leiche einer jungen Frau findet. Die Haut ist mit mysteriösen Symbolen übersät und in der Brust klafft ein Loch, weil ihr brutal das Herz entfernt wurde.

Als Tora Nachforschungen anstellt, stößt sie auf einen uralten Kult, der auf unheimliche Weise mit der Geschichte der Inseln verwoben ist und wohl noch immer sein Unwesen treibt...



Sprache : Deutsch (DTS-HD 5.1), Englisch (DTS-HD 5.1)

Untertitel : Deutsch

Bildseitenformat : 16:9 - 2.40:1

Spieldauer : 90 Minuten

The Whole Truth - Lügenspiel (ab 6. April auf DVD zu € 9,99 und auf BluRay zu € 14,99)

Thriller mit absoluter Star-Besetzung - Keanu Reeves (Matrix), Renee Zellweger (Bridget Jones) und James Belushi (Immer wieder Jim).

Als er seiner Freundin Loretta Lassiter (Renée Zellweger) verspricht, ihren Sohn Mike (Gabriel Basso) vor dem Gefängnis zu bewahren, nimmt Strafverteidiger Richard Ramsay (Keanu Reeves), entgegen seiner Überzeugung, einen sehr persönlichen Fall an. Mike wird beschuldigt, seinen Vater Boone (Jim Belushi) ermordet zu haben.

Er hat die Tat sogar gestanden, spricht aber mittlerweile kein Wort mehr – auch nicht mit seinem Anwalt. Doch während des Verfahrens kommen neue Details über Boone ans Licht und es stellt sich schnell heraus, dass fast alle Zeugen etwas zu verheimlichen haben. Das nutzt Ramsay aus, um einen Freispruch für seinen Klienten zu erwirken, denn darum allein geht es ihm. Unterdessen stellt seine Assistentin Janelle (Gugu Mbatha-Raw) weitere Nachforschungen an und erhebt einen ungeheuren Verdacht.



Sprache : Deutsch (DTS-HD 5.1), Englisch (DTS-HD 5.1)

Bildseitenformat : 16:9 - 2.40:1

Spieldauer : 90 Minuten

Taboo - Die komplette 1. Staffel (ab 13. April auf DVD/Bluray, je € 29,99)

Die Erfolgsserie von und mit Tom Hardy (The Revenant), in weiteren Rollen zu sehen sind Jonathan Pryce (Fluch der Karibik) und Franka Potente (Lola rennt)

London 1814: Der Einzelgänger James Keziah Delaney kehrt in seine Heimat London zurück. Nach zehn Jahren in Afrika wurde er sogar für tot erklärt. Nun plant er, endlich das Erbe seines Vaters - ein Schifffahrtsunternehmen - anzutreten und sich so eine neue Existenz aufzubauen. Dieses Erbe erweist sich aber als höchst schwierig – es lauern Feinde mit tödlicher Agenda an jeder Ecke.

James muss sich seinen Weg durch die ihm feindlich gesinnte Londoner Gesellschaft bahnen, legt sich mit der Krone an und ist gezwungen, seinen eigenen Kopf zu retten. Umgeben von Verschwörungen, Mord und Betrug entfaltet sich obendrein ein düsteres Familiengeheimnis – eine brandgefährliche Geschichte von Liebe und Verrat...



Sprache : Deutsch (Dolby Digital 2.0), Deutsch (DTS-HD 5.1), Englisch (Dolby Digital 2.0)

Untertitel : Deutsch

Bildseitenformat : 16:9 - 1.77:1

Spieldauer : 450 Minuten

Incarnate: Teuflische Besessenheit (ab 6. April auf DVD/BluRay, je € 9,99)

Exorzismus-Horror mit verflucht gutem Cast um Aaron Eckhart (Dark Knight) und Clarice van Houten (Game of Thrones).

Dr. Seth Ember besitzt die Fähigkeit, in das Unterbewusstsein von Menschen vorzudringen, die von Dämonen besessen sind.