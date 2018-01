Während Sie tiefe Blicke mit Ihrem Herzblatt tauschen, lassen Sie sich das köstliche Menü im Mund zergehen. Biss für Biss und Schluck für Schluck genießen Sie den perfekten Abend zu zweit im Restaurant „Five Senses“ in der Praterstraße 2 in Wien. Die sanfte Beleuchtung und der liebevoll dekorierte Tisch sorgen für eine warmherzige und knisternde Atmosphäre. Kosten Sie den Geschmack der Liebe, denn an diesem Abend ist Amor Ihr Chefkoch.



Was Sie erwartet: 4-Gänge-Menü

1 Begrüßungsgetränk pro Person

Kleiner Gruß aus der Küche

2 Gläser Wein zum Menü

Kaffee zum Dessert