Und wo ließe sich diese Ausnahmekünstlerin besser ehren als an dem Ort, der nunmehr seit mehr als 50 Jahren ihr zuhause ist – auf der Bühne! 2018 geht die kleine Französin mit der großen Stimme auf Welttournee und wird im Frühjahr für zwölf Termine einen Zwischenstopp in Deutschland und Österreich einlegen. Es gibt nicht viele Künstler die es schaffen über mehrere Jahrzehnte Erfolg zu haben.

Mireille Mathieu ist eines dieser Ausnahmetalente, was sie auf dieser Tour mit reduzierter Bühnenshow, die umso mehr ihre einmalige Bühnenpräsenz und ihre faszinierende Aura zur Geltung bringt, unter Beweis stellt. Mit Hits wie „Hinter den Kulissen von Paris“, „Akropolis Adieu“ oder „An einem Sonntag in Avignon“ sang sie sich in die Herzen von vier Generationen. Vielleicht ist es die Tatsache, dass sie ihrem Publikum eine große Wertschätzung entgegenbringt und in der jeweiligen Landessprache singt. Wo immer sie auftritt, entführt sie ihre Zuhörer einen Konzertabend lang in eine ebenso glamouröse wie märchenhafte Welt, in der es nur eine Wahrheit gibt: die Liebe zur Musik.

Die BVZ verlost Karten für das Konzert „Mireille Mathieu“ am 1. Mai im Wiener Konzerthaus. Einsendeschluss ist der 26. April.

Tickets gibt es auch im BVZ-Ticketshop!