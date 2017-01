Gewinnspiel

Filmbrunch im Cineplexx Mattersburg .

Genieße am Sonntag am 15. Jänner ab 11 Uhr ein köstliches Brunch-Buffet im Centertainment21 (all you can eat) und erlebe im Anschluss einen von drei tollen Kinofilmen um nur € 19,30 (€ 20,30 für Filme in 3D).