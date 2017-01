Am 9. März 1842 wurde Giuseppe Verdis „Nabucco“ in der Scala Milano uraufgeführt – es war ein Meilenstein in der Musikgeschichte! 175 Jahre danach bringt nun die renommierte „Stagione D‘ Opera Italiana“ die Inszenierung der Meisteroper als Gastspiel auf Jubiläumstournee.

Am 23. Jänner 2017 gastiert die Oper in Wien. Über 100 Mitwirkende lassen dabei das alte Babylon wieder auferstehen – mitreißende Arien, Duette und Ensembles, imposante Bühnenbilder und prachtvoll historische Kostüme inklusive.

