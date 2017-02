Mit „The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show“ kommt die große Hommage auf die unvergessene Pop-Diva, interpretiert von der südafrikanischen Sängerin Belinda Davis, nach weltweit erfolgreichen Tourneen zum zweiten Mal nach Österreich. Wenn Davis die Bühne in ihrer Rolle als Whitney Houston betritt, staunt das Publikum – denn sie vermittelt das Gefühl, die Pop-Diva sei auferstanden.

Karten sind auch im BVZ-Ticketshop erhältlich.