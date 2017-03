Mit Titeln wie „Erinnerungen an Brennberg“ und „Wenn du mal grau bist Mamilein“ besinnt man sich wieder zu seinen Wurzeln. Aber auch der Schlager der 60iger und 70iger Jahre darf auf der neuen CD nicht fehlen. Von „Mariandl“ bis „Pepi do?“ und „Children of Sanchez“. Mit viel Witz und Humor wird musiziert. Wie man es vom Blechhauf’n gewohnt ist.

Gut 20 Jahre ist her, dass da Blechhauf’n auf der Bühne steht und durch die Länder zieht. Diesmal auf der sogenannten „Wirtshausrundentour“. Von Gasthaus zu Gasthaus wird aufgespielt und im Gepäck dabei ist die neue CD. Begonnen wurde am 11. März in Deutschland. Am 6. April endet die Tour mit einer großen Blasmusikparty in der Ottakringer Brauerei Wiem. Zu Gast wird auch Franz Posch mit seinen fidelen Innbrügglern sein.

Eine Wirtshausrundentour kann mitunter auch sehr anstrengend werden, erzählt Reini Bieber vom Blechhauf’n. Aber es ist ein besonderes Erlebnis für die Band. Kleiner, feiner, intimer! Die Leute sitzen fast auf der Bühne. Diese Stimmung kann man auch auf der neuen CD erleben. Musik zum Angreifen wie sie Reini Bieber bezeichnet.

Weitere Infos: www.blechhaufn.at