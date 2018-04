Gewinnt eine Vorstadtweiber-DVD-Box!.

Böse Überraschungen, heiße Nächte, frisches Blut — und ein gemeinsamer Plan in der hochkarätig besetzten dritte Staffel der Kultserie von Uli Bree: Die Vorstadtweiber Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und in Staffel 3 erstmals Hilde Dalik lieferten ihren Fans endlich zehn langersehnte neue Abenteuer in der „Vorstadt“.