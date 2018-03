Die Dacia Vienna Vikings sind nicht nur Europäischer (5x) sondern auch Österreichischer (14x) Rekordmeister. Seit 1983 konnten mehr als 150 internationale und nationale Meistertitel in den Sektionen Football, Cheerleading und Flag Football errungen werden.

Überdies sind die Dacia Vienna Vikings mit über 750 aktiven Mitgliedern – wahrscheinlich — der größte, europäische Football-, Cheer- und Flag Football-Verein. Nähere Infos dazu gibt es auf www.daciavikings.com

VIP-Karten gewinnen!

Wer ein Heimspiel der Dacia Vikings im Stadion Hohe Warte (1190 Wien, Klabundgasse) sehen will, der kann mit der BVZ VIP-Karten für das Match Vienna Dacia Vikings vs. Steelsharks am 25. März gewinnen.

Die VIP Karten beinhalten neben besonders guten Sitzplätzen auch ein Buffet im „American Style“ inkl. Getränken. Dieses Buffet wird immer in der Pause angeboten.