Von Marianne Mendts „Glockn“ über Hubert von Goiserns „Brenna tuat´s guat“ bis hin zu Christina Stürmer lassen die Vokalakrobaten in ihrem neuen Programm die Vielfalt der österreichischen Musik hochleben.

Danzer, Hirsch, Fendrich, Ambros, Jürgens, Baum - niemand kennt die österreichische Seele besser als die Vertreter des Austropop. Mit Wortwitz und scharfer Klinge halten sie auch heute noch unserem Land immer wieder den Spiegel vor, sind vielfältig in Sprache, Musikalität, Dialekt und Inhalt, dabei mutig und stets authentisch.

Zeit für Safer Six, den österreichischen Künstlern und Künstlerinnen eine einzigartige Würdigung auszusprechen: Mit „Made in Austria“ reisen die sechs Sänger a cappella zu den wichtigsten Stationen des Austropop - vom „Glockn“schlag seiner Anfangstage bis zu den Liedern, die auch heute unter die Haut gehen und „guat brennan“. Interpretiert mit Humor, Charme und stimmlicher Souveränität bieten Safer Six mit ihrem neuen Programm ein musikalisch-österreichisches Best Of der Superlative, 100% A cappella, 100% Made in Austria!

Die A capella Gruppe ist am 16.3.2017 um 19.30 Uhr im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt zu Gast.

Karten auch in unserem Ticketshop erhältlich.