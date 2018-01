Das Mozartfest Würzburg brachte sie zusammen, den Berliner Regisseur und Dirigenten Christoph Hagel und die bayerische Breakdancegruppe DDC.

Gemeinsam sollten sie eine Breakdance-Show zur Musik von Mozart erschaffen. Bereits bei der ersten Probe war allen bewusst, dass das funktionieren kann – und es hat sehr gut funktioniert, wie man heute weiß. Mozart erklingt im Original live am Klavier, interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und in modernen HipHop-Bearbeitungen.

Wummernde Technobeats fehlen ebenso wenig wie Funky Mozart und Rocking Amadeus. Und die berühmten Koloraturarien der Königin der Nacht aus der Zauberflöte erklingen live gesungen zu einem Feuerwerk mit Breakdance.

Von 5. bis 7. Jänner ist die einzigartige Mozart-Tanzaufführung im Wiener Museumsquartier zu Gast.

Karten auch im BVZ.at-Ticketshop erhältlich.