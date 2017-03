So simpel funktioniert es: Musik vom Handy anmachen, in die Ausnehmung des Lautsprechers stellen, und beste Klänge empfangen. Ganz ohne Batterie oder Strom! Toller Nebeneffekt: das dafür verwendete Zirbenholz duftet herrlich frisch!

Die Bedienung ist so einfach wie innovativ: aufgrund der geschickten Fräsung des Holzes, das nebenbei ganz ohne Schrauben auskommt, stellt man sein Smartphone einfach in die vorgesehene Ausnehmung, schaltet seine Lieblingsmusik ein und schon ertönt es in den besten Klängen.