Die Albert-Schultz-Eishalle ist am 17. und 18. Dezember Schauplatz eines einzigartigen Showspektakels: Art on Ice. Top-Eiskunstläufer (u.a. Olympiasieger und Weltmeister) geben sich dabei mit Weltstars der Musikszene (so wird Andreas Gabalier live zu sehen sein) bei einer gemeinsamen Veranstaltung ein Stelldichein – Tanz, Akrobatik, Lichtshow und Choreographie-Effekte inklusive.

Nun kommt die herausragende Show, die in europäischen Metropolen zu sehen ist, auch nach Wien.