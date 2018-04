Gewinnen Sie eine Übernachtung/Frühstück für 2 Personen im „Pannonisch Wohnen Betrieb“ vom 30. April auf 1. Mai, Neuherzhaus in Oberhenndorf und Teilnahme an der Vollmondwanderung in Mogersdorf.

Die Wanderung beginnt bei Tageslicht und ist etwa 7 km lang. Unterwegs gibt es eine Labestation, wo Künstlerisches und Kulinarisches geboten wird. Als Krönung der Tour erleben Sie den Mondaufgang, um dann gestärkt und voller Emotionen zum Ziel zu gelangen.

Eingebettet zwischen der Lafnitz im Norden, dem Stadelberg an der slowenischen Grenze im Süden und der prägenden Aulandschaft der Raab liegt der einzige trilaterale Naturpark Europas. Die kleinteilige, sanfthügelige Landschaft ist gekennzeichnet durch schmale, lang gestreckte Felder, Wiesen und Wälder sowie Weinberge und Obstgärten, umrahmt von entlegenen Höfen und Streusiedlungen.

Informationen:

www.naturpark-raab.at

Datum (Dauer): 30.04. 18:30 Uhr (3–4 h)

Treffpunkt: 8382 Mogersdorf, Hauptplatz

Toursprache: deutsch

Bis 12.4.2018 teilnehmen und gewinnen!