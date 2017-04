Wer will die schnellste Firma aus dem Burgenland sein? Am 18. Mai gibt es die Gelegenheit, diesen Wettkampf zu bestreiten, steigt um 18.30 Uhr der „Businessrun Challenge2B“ rund um den Neufelder See.

Dabei sind alle Firmen und Vereine aus Ostösterreichs eingeladen, in Dreierteams die 5,6 Kilometer rund um den See in Angriff zu nehmen. Es geht auch nicht nur darum, welche Gesamtzeit (addiert werden die Zeiten der drei Personen pro Team) erzielt wird, sondern einfach um einen gemeinsamen, schönen und sportlichen Abend.

Die BVZ verlost Startpakete – die perfekte Gelegenheit, um mitzumachen, zu gewinnen und dann die Kollegen aus der Firma zu überraschen. Drei Personen laufen, der Rest feuert an – und schon ist der gemeinsame gelungene Firmenabend perfekt.

Die zu gewinnenden Startpakte im Wert von je 75 Euro beinhalten je einen Team-Startplatz für drei Personen, professionelle Zeitnehmung, eine personalisierte Startnummer, das Starterpackage, eine Medaille und Online-Urkunde sowie die Teilnahme an der After Contest Party mit Showacts und Live- Musik.