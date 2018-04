Gewinnt eine Solarboot-Schifffahrt!.

Die BVZ verlost für zwei Personen, eine Schifffahrt auf einem Solarboot auf dem Neusiedler See-Fertö. Während der Fahrt können die Teilnehmer den Einser-Kanal und den unberührten Silber-Teich im ungarischen Teil des Neusiedler Sees erkunden.

Beantwortet folgende Gewinnspielfrage: In welchen Ländern liegt der grenzüberschreitende Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel -Fertö? per E-Mail an gewinnspiel@bvz.at; Einsendeschluss: 22. Mai. Der Gewinn ist bis 13. Oktober einlösbar.