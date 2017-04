Alle guten Tage sind vier: Von 14. bis 17. Juni verwandeln sich die Pannonia Fields in Nickelsdorf wieder in ein Rockfestival-Wunderland der Extraklasse. An diesen Tagen holen Veranstalter Ewald Tatar und sein Team alles, was in der Rockszene Rang und Namen hat, ins Burgenland.

Mehr als 70 Bands auf den Pannonia Fields

Einzigartige Stimmung, großartige Bands, entspanntes Campen – all das verbindet das Nova Rock. Mit dabei sind Acts wie Green Day, Linkin Park, Fatboy Slim, Airbourne, Blink-182, Slayer, System of a down, Prophets of Rage, Beginner, Broilers und viele, viele mehr. Insgesamt werden mehr als 70 Bands den Nova-Rock-Fans ordentlich einheizen.

Gewinnspiel: Wer sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen will, hat nun die Chance, Karten zu gewinnen – die BVZ verlost Festivalpässe! Schreib uns, warum du unbedingt beim Nova Rock dabei sein möchtest, und mit etwas Glück erlebst du deine Lieblingsband live.

Einsendungen mit dem Kennwort „Nova Rock“ per E-Mail an gewinnspiel@bvz.at schicken. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

