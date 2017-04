Jeder für sich ist ein Fixstern am Schlagerhimmel – auf einer Bühne strahlen Claudia Jung und Marc Pircher in den Burgenländischen Kulturzentren – am 6. Mai in Oberschützen und am 7. Mai in Eisenstadt (jeweils 19.30 Uhr). Die BVZ verlost Karten!

Tickets auch im BVZ-Ticketshop erhältlich.